Man probeert tankstation te overvallen in Rijnsburg

RIJNSBURG - Een man heeft maandagmiddag geprobeerd om tankstation Avia aan de Floralaan in Rijnsburg te overvallen. Er is niets buit gemaakt, laat de politie aan Omroep West weten.

De overval zou zijn gepleegd door een blanke man van 1,70 meter lang van zo'n 20 jaar oud. Hij droeg een zwarte Adidas-broek met blauwe strepen, een zwarte helm en een grote zonnebril. Getuigen hebben iets gezien dat op een wapen lijkt.Het is niet de eerste keer dat het tankstation is overvallen. In januari pleegden twee mannen op een scooter een overval en gingen er met geld vandoor. Ze werden veroordeeld tot een celstraf van 8 maanden