Bord met foto vermoorde Vlaardinger in Hoekpolderpark Rijswijk

Politie vraagt getuigen zich te melden | Foto: Omroep West

Naast Nederlands vraagt de politie ook in het Turks om informatie | Foto: Omroep West

Mustafa Ates (50) kwam om het leven door een misdrijf | Foto: Omroep West

Het lichaam van Ates werd zaterdag 1 juli rond 05.00 uur gevonden op de Van der Kooijweg in het Hoekpolderpark in Rijswijk. De politie heeft nog niet bekendgemaakt hoe de Vlaardinger precies om het leven gekomen is. De politie is op zoek naar mensen die Ates voor zaterdag nog hebben gezien of gesproken. De oproep op het bord is zowel in het Nederlands als in het Turks. Ook staan er twee foto's van Ates op het bord. Volgens De Telegraaf zou de dood van Ates mogelijk verband houden met een dodelijke schietpartij in Rotterdam. Daarbij kwam de 41-jarige beveiliger Zeki Yumusak om het leven.