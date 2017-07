Rijnsburgs muziekkorps wint 'Olympische Spelen' voor fanfare-orkesten

Flora Band uit Rijnsburg wint Wereld Muziek Concours (Foto: Flora Band orkesten)

RIJNSBURG - De Flora Band uit Rijnsburg heeft het Wereld Muziek Concours gewonnen, een belangrijke wedstrijd voor fanfare-orkesten. 'Voor ons voelt dit als het winnen van de Olympische Spelen. We zijn ongelofelijk blij', vertelt Chris van Deventer, tambour-maître van het korps.

Het Wereld Muziek Concours wordt elke vier jaar georganiseerd, en vindt altijd plaats in het Limburgse Kerkrade. 'Van over de hele wereld komen fanfare-orkesten naar Nederland voor deze wedstrijd', vertelt Van Deventer. 'Zaterdag heb ik korpsen gezien uit Japan, Canada en zelfs Colombia. Toch wordt het concours meestal door Nederlanders gewonnen.'



De Flora Band schitterde zaterdag vooral met hun muzikale optreden. 'We hebben de mars gewonnen dankzij ons ingewikkelde compositiestuk. De bladmuziek stond zwart van de noten, en dat is door de jury gewaardeerd. Het publiek gaf zelfs een staande ovatie', zegt de tambour-maître.



Bijna excellent



Het Rijnsburgse muziekkorps kreeg een score van 95,25 op een schaal van 100. Bijna excellent dus. 'Het is naar mijn weten de hoogste score ooit op dit muziekonderdeel', vertelt hij trots. 'Hoger dan dit kan bijna niet, want het muziekstuk had zo'n hoge moeilijkheidsgraad dat het onmogelijk is om het vlekkeloos uit te voeren.'



De Flora Band oefende de laatste weken elke avond, maar toch kwam de winst vrij onverwachts: 'We zijn eigenlijk best wel verbaasd over onze eigen prestatie. We hebben een relatief jonge groep met veel tieners en gingen zonder hoge verwachtingen naar het kampioenschap. Deze winst is daarom een prestatie van wereldformaat.'



Beloning



Een grote geldprijs wint Flora Band niet: een cheque van 1.500 euro, maar dat is volgens Van Deventer absoluut niet erg. 'Het gaat om de promotie die we hiermee vergaren. Zowel nationaal als internationaal staat deze wedstrijd hoog aangeschreven, dus we kunnen leuke optredens verwachten.'



De overwinning betekent niet dat het korps nu lekker kan uitrusten. In september staat namelijk alweer een bijzonder optreden gepland in Luzern in Zwitersland. 'Daar spelen we voor bijna 10.000 mensen in een theater. Weer heel veel oefenen', lacht Van Deventer.