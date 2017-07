Vakantiegangers opgelet! Vrijdag mogelijk overlast op Rotterdam The Hague Airport

REGIO - Reizigers die vrijdag vanaf Rotterdam The Hague Airport naar hun bestemming vliegen, moeten rekening houden met overlast. De gezamenlijke vakbonden van defensiepersoneel hebben namelijk stiptheidsacties gepland, waardoor wachtrijen langer kunnen zijn dan normaal. Rotterdam The Hague Airport adviseert reizigers dan ook om op tijd naar het vliegveld te reizen.

Een woordvoerder van Rotterdam The Hague Airport laat weten verrast te zijn door de acties. 'Wij hebben het ook door de media vernomen. We adviseren reizigers extra vroeg te komen. We hebben geen idee hoe lang de acties gaan duren.'De acties worden gehouden door de gezamenlijke vakbonden van defensiepersoneel, die deze week twee keer willen actievoeren. Ze hopen hiermee de cao-besprekingen weer op gang te brengen, die sinds april al vast zitten. Sindsdien voeren de vakbonden al actie voor een betere cao.Voorafgaand aan de acties op vrijdag start op donderdag de actie ‘Vrije Vogel’. Verkeersovertredingen worden dan niet bestraft. In plaats daarvan zal de marechaussee ‘waarschuwingsbonnen’ uitdelen.