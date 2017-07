16-jarige Rijnsburger opgepakt voor overval op tankstation

RIJNSBURG - Een 16-jarige jongen uit Rijnsburg is maandagmiddag opgepakt omdat hij heeft geprobeerd een tankstation aan de Floralaan in zijn woonplaats te overvallen. Dat meldt de politie.

De jongen is in zijn huis aan het Corteland aangehouden. 'Dat gebeurde na een tip op basis van het Burgernetbericht', vertelde een woordvoerder van de politie.Bij de overval is niets buit gemaakt. Het is niet de eerste keer dat het tankstation is overvallen. In januari pleegden twee mannen op een scooter een overval en gingen er met geld vandoor. Ze werden veroordeeld tot een celstraf van 8 maanden.