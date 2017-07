Oud-korpschef Gerard Bouman overleden

DEN HAAG - Voormalig korpschef van de politie Gerard Bouman is maandag op 64-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Bouman was van 2003 tot 2007 korpschef van politie Haaglanden.

Daarna werd hij hoofd van de AIVD en in 2011 keerde hij terug bij de politie. Van 2013 tot begin vorig jaar was Gerard Bouman de eerste korpschef van de Nationale Politie. Hij bereidde als kwartiermaker de vorming van het korps voor. Bij zijn afscheid in januari 2016 werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau.Bouman werd eind juni getroffen door een zwaar hartinfarct tijdens een vakantie in de Verenigde Staten. Hij raakte daardoor in een diepe slaap waaruit hij niet meer wakker werd. ‘Wij willen Gerard in alle kalmte en vrede begeleiden naar zijn laatste rustplaats’, laat zijn familie weten.