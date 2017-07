Kerk in Poeldijk biedt excuses aan voor misbruik misdienaars

POELDIJK - Het parochiebestuur van de Rooms-Katholieke kerk in Poeldijk biedt 'oprechte excuses' aan voor het misbruik van zeker vijf misdienaars in de jaren ’60. Vier van de jongens pleegden later zelfmoord. De misdienaars werden misbruikt door de rector van het Jozefhuis, het toenmalige bejaardentehuis naast de kerk.

Vice-voorzitter Koos Verbeek van het parochiebestuur las na de kerkdiensten afgelopen zaterdag en zondag een verklaring voor. 'Wij erkennen dat dit nooit had mogen gebeuren en dat dit diepe wonden bij de betrokken kinderen, hun ouders, familie en omgeving heeft veroorzaakt. Dat de toenmalige verantwoordelijken dit in de doofpot hebben gestopt en hun verantwoordelijkheid niet op een andere manier hebben ingevuld is zeer verwerpelijk.'In Poeldijk was het misbruik op een gegeven moment wel bekend, nadat een moeder van één van de slachtoffers het in de openbaarheid bracht, maar er werd nauwelijks over gepraat. Wel zijn twee feiten in 2010 door de parochie aangemeld bij de commissie-Deetman die het misbruik in de RK-kerk landelijk onderzocht. 'Omdat zowel slachtoffers als dader al waren overleden is er door het toenmalige bestuur voor gekozen er verder geen ruchtbaarheid meer aan gegeven,' aldus Verbeek.Het feit dat er nooit echt over gesproken is, en dat de kerk nooit excuses heeft gemaakt, zat Jos de Brabander uit Poeldijk nog steeds dwars, zo vertelde hij vorige week . De Brabander was misdienaar in de tijd dat het misbruik plaatsvond, maar ontsnapte er aan omdat de betreffende pater hem 'te brutaal' vond. Hij hoopte na al die tijd op 'een gebaar' van de kerk naar de nabestaanden van de slachtoffers.Dat het kerkbestuur zo snel bereid is verantwoordelijkheid te nemen noemt hij 'mooi en moedig'. 'Ze erkennen niet alleen dat het is gebeurd, maar bieden ook excuus aan. Dat is meer dan ik had durven hopen.'Bij de kerk is in elk geval één reactie binnengekomen van een familielid van één van de misdienaars. Dit familielid is blij met de open houding van de kerk, aldus Koos Verbeek van het parochiebestuur.Verbeek hoopt op meer contact met familieleden van de slachtoffers. 'Wij zijn bereid het gesprek aan, als er mensen zijn die dit hoofdstuk nog niet kunnen afsluiten dan zijn ze altijd welkom.'