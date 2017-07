Gezichten van 88 tbs'ers te zien op expositie in Den Haag

DEN HAAG - In het Atrium van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie is momenteel een bijzondere expositie te zien. Kunstenaar Henk Hage heeft 88 portretten gemaakt van tbs'ers.

Het gaat om een reizende expositie. Hage schilderde 88 tbs'ers van de afdeling Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg in het Brabantse Zeeland. Hij deed dat in opdracht van De Pompestichting, een instelling voor forensische psychiatrie. De stichting wil met de portretten bereiken dat forensisch psychiatrische patiënten als mens worden gezien.De expositie is tot eind augustus elke dag te bezoeken tijdens de openingstijden van het gebouw aan de Turfmarkt, dat is tussen 7.30 uur en 17.30 uur op werkdagen.