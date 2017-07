Man overvallen in de Wijhestraat in Den Haag

Politie (archieffoto)

DEN HAAG - Twee mannen hebben in de nacht van zondag op maandag een 41-jarige man overvallen in zijn woning aan de Wijhestraat in Den Haag. Met geweld drongen twee overvallers de woning binnen en stalen ze de bankpas en ontfutselden ze de pincode van het slachtoffer.





De verdachten zijn twee donker getinte mannen, met allebei een sportief figuur. De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen.



LEES OOK: 16-jarige Rijnsburger opgepakt voor overval op tankstation





De twee overvallers droegen bivakmutsen of panty’s over hun hoofd en spraken vloeiend Spaans tegen het slachtoffer. Bij een winkelcentrum aan de Leyweg, een paar straten verderop, werd later een geldbedrag opgenomen met de gestolen bankpas.De verdachten zijn twee donker getinte mannen, met allebei een sportief figuur. De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen.