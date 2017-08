West Wekker: Woonwagenbewoners boos en vader baby Jayden voor rechter

REGIO - Goedemorgen! Een nieuwe maand, een nieuwe West Wekker. Boze bewoners van een woonwagenkamp aan de Viaductweg in Den Haag eisen meer handhaving tegen mensen die overlast geven. Dit en meer lees je in de West Wekker van dinsdag 1 augustus.

'Ze slapen in onze schuren, schelden onze vrouwen uit en nu zijn er ook ruiten ingegooid.' Voor de bewoners van het woonwagenkamp aan de Viaductweg is de maat vol. Ze eisen dat de gemeente de weg afsluit voor doorgaand verkeer en dat er meer gehandhaafd wordt tegen de overlastgevers.Hagenaar Brian H., die verdacht wordt van het doodschudden van zijn vijf weken oude zoontje Jayden, moet vrijdag opnieuw voor de rechter komen. Het OM is het niet eens met de vrijspraak van de rechtbank in 2016 en tekent beroep aan.Pluimveehouder Kees de Jong uit Waddinxveen heeft toch besloten om geen doorstart te maken met zijn bedrijf. In oktober 2016 brandde zijn kippenschuur af en kwamen alle 60.000 kippen om het leven. Na lang wikken en wegen heeft hij nu besloten de nieuwbouwplannen in de ijskast te zetten.Een bijzondere expositie in het Atrium in Den Haag. Kunstenaar Henk Hage exposeert daar namelijk 88 portretten van tbs’ers. Hij maakte de schilderijen in opdracht van de Pompestichting, die met de portretten wil bereiken dat forensisch psychiatrische patiënten als mens worden gezien.Reizen via Rotterdam The Hague Airport kan vrijdag wel eens een groot probleem worden. Dankzij stiptheidsacties door de gezamenlijke vakbonden van het defensiepersoneel kunnen er langere wachtrijen ontstaan. Rotterdam The Hague Airport raadt reizigers dan ook aan op tijd naar het vliegveld te komen. Het weer : We beginnen vandaag met zonnige perioden, maar in de middag trekt er wat meer bewolking over. Toch blijft het overal droog. Bij weinig wind wordt het maximaal 22 graden.Het archief van TV West is een grote bron aan mooie, ontroerende, grappige en echte regionale verhalen. Neem een duik in het verleden van je eigen regio.