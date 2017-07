Woonwagenbewoners blokkeren ingang Viaductweg: 'De maat is vol'

DEN HAAG - Bewoners van het woonwagenkamp aan de Viaductweg in Den Haag worden bedreigd en lastiggevallen. 'Ze slapen in onze schuren, schelden onze vrouwen uit en nu zijn er ook ruiten ingegooid. We zijn er helemaal klaar mee,' zegt Rina Dewus, één van de bewoners van het kamp die zich bij de opgebroken weg hebben verzameld. Om de overlast tegen te gaan hebben de bewoners maandagavond een ingang van het kamp aan de Viaductweg geblokkeerd.

'Ze' zijn voornamelijk Oost-Europeanen die in het Westland werken. Veel van hen zoeken een slaapplaats of gewoon een plek om hun roes uit te slapen. 'Polen, Bulgaren, noem maar op. Ze denken dat het hier een camping is ofzo. Ze slapen in onze schuurtjes en jatten onze spullen. Vanavond is er een ruit ingegooid en nu is voor ons de maat vol.'De bewoners willen dat de gemeente de weg definitief afsluit voor doorgaand verkeer. Ook willen ze dat er gehandhaafd wordt tegen de overlastgevers. 'Het is echt niet normaal, we hebben nu de politie erbij gehaald omdat we gewoon bang zijn in onze eigen wagens.' Bovendien kunnen woonwagenbewoners zich naar eigen zeggen niet verzekeren en is de schade voor eigen rekening. De gemeente Den Haag kon nog geen reactie geven.