Door brand gedupeerde kippenboer stopt ermee: 'Je moet je verstand gebruiken'

WADDINXVEEN - Pluimveehouder Kees de Jong uit Waddinxveen heeft besloten de nieuwbouwplannen voor zijn bedrijf in de ijskast te zetten. In oktober 2016 brandde zijn kippenschuur af. Hierbij kwamen alle 60.000 kippen om het leven.

Na de brand die zijn schuur vernietigde meldde de pluimveehouder graag een doorstart te maken, maar nu blijkt hij die plannen toch niet uit te voeren. 'Het is een combinatie van mijn leeftijd en de dure investering’, laat De Jong weten. ‘Uiteindelijk moet je dan je verstand gebruiken en besluiten het toch niet te doen.'Wel is hij van plan iets anders op te zetten in Waddinxveen. Wat dat is wil hij nog even voor zich houden, maar dat het iets agrarisch wordt is al wel zeker.