Bijzondere zeehond aangespoeld met opmerkelijke ogen

Het jonge dier was verzwakt en aangepikt door meeuwen. (Foto: Flashlight Fotografie)

NOORDWIJK - Op het strand bij Noordwijk is maandag een bijzondere zeehond gevonden. Het gaat om een albino.

Het jonge dier - een vrouwtje - was verzwakt en aangepikt door meeuwen en is daarom naar zeehondencentrum Pieterburen gebracht.



'Omdat haar vacht nat was toen ze gevonden werd, viel het niet direct op dat het ging om een albino', laat een woordvoerder van het zeehondencentrum weten. 'Maar toen we haar ogen zagen, stonden we toch wel even te kijken!





Albino's



Albino zeehonden vragen veel zorg aangezien ze een gevoelige huid hebben. Ook zijn ze heel gevoelig voor licht. Daarnaast heeft de pup een verwonding in haar bek die intensieve zorg vraagt.'