'Plat leggen Rotterdam The Hague Airport is een groot woord'

DEN HAAG - De marechaussee wil een betere cao en een betere uitrusting. 'Het knelt aan alle kanten. Maar de minister is al een tijdje doof voor onze problemen', laat voorzitter Sven Schuitema van de marechaussevereniging weten. Om aandacht te vragen, worden vrijdag acties gehouden bij Rotterdam The Hague Airport.

'De luchthaven plat leggen is een groot woord', benadrukt Schuitema. 'We doen de paspoortcontrole vrijdag ietsje strikter dan gewoonlijk. Daardoor worden de wachtrijen iets langer.'Hij beseft dat dit overkomt als reizigertje pesten. 'Maar wij hebben als marechaussee weinig manieren om actie te voeren . We zijn aan veel regels gebonden. Maar we moeten onszelf laten zien. Dan is dit een manier.'De werkdruk bij de marechaussee is volgens Schuitema enorm. 'Vanwege de bezuinigingen is Defensie uitgekleed. Het knelt aan alle kanten en de werkdruk gaat de komende jaren niet verminderen.' Hij hoopt dat de actie de ogen van de minister opent.Grote vraag is of een actie op Schiphol niet meer indruk zou maken. 'Maar als we daar vijf minuten een prikactie houden, heeft Schiphol daar de hele dag last van', legt Schuitema ut. 'Maar als de minister niet luistert, gaan we uiteindelijk toch die kant op.'