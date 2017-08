Peter heeft een hoop extra bestellingen gekregen voor 'HTM-vogelhuisjes'

DEN HAAG - Hij sprong een gat in de lucht toen hij het goede nieuws hoorde. Peter Heemskerk mag zijn tachtig vogelhuisjes voorlopig laten hangen op het HTM-gebouw in Kijkduin. Afgelopen weekend kreeg hij nog te horen dat de vogelhuisjes moesten verdwijnen.

De HTM wees Heemskerk erop dat er geen toestemming was gevraagd voor het plaatsen van de nestkastjes. Als de Haagse vervoermaatschappij dit zou toestaan was volgens een woordvoerder 'het einde zoek' . Chauffeurs begonnen een petitie om de vogelhuisjes te behouden, die is meer dan 300 keer ondertekend.Maar de HTM heeft daarna een tussenoplossing bedacht. De vogelhuisjes, die Heemskerk maakte om geld in te zamelen voor zijn kleinzoon die de ongeneeslijke spierziekte Duchenne heeft, mogen tot september blijven hangen. Daarna wordt er een nieuwe locatie voor de kastjes gezocht.'Ik sprong een gat in de lucht, toen ik het goede nieuws hoorde', laat Heemskerk dinsdagochtend weten. 'Ik kreeg heel veel reacties, allemaal berichtjes en belletjes... En ik heb een hoop extra bestellingen binnengekregen. Ik ga snel naar de bouw om hout te halen.'