Debby Roukens presenteert PrinsjesHatwalk tijdens Prinsjesfestival

DEN HAAG - Radio West-presentatrice Debby Roukens gaat de PrinsjesHatwalk presenteren. De hatwalk is een hoedenmodeshow tijdens het Prinsjesfestival in Den Haag. Dat wordt een week voor Prinsjesdag georganiseerd.

Eerder presenteerden Bas Muijs, Frits Wester en Victoria Koblenko de hatwalk. Roukens zat twee jaar geleden in de jury van de hoedenmodeshow.De PrinsjesHatwalk bestaat uit verschillende onderdelen: een ontwerpwedstrijd voor studenten, hoedjes van politici van vorig jaar, jonge, beginnende ontwerpers en professionele ontwerpers. De show is op 16 september op het Lange Voorhout in Den Haag.Het Prinsjesfestival is een week vol evenementen in Den Haag. Het festival staat in het teken van 'het feest van de democratie'. Zo is er naast de hoedenmodeshow onder meer een lezing, borrel, cabaret, concert, rede en een debat. Het festival is van 14 tot en met 19 september.