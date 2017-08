Brand bij Shell heeft gevolgen voor Westlandse tuinders

Een kas met tomaten in het Westland (Foto: Omroep West)

WESTLAND - De brand bij Shell in Pernis van afgelopen zaterdag heeft een direct effect op tuinders in het Westland. Shell levert namelijk CO2 aan het OCAP-netwerk waar tuinders gebruik van maken om hun groenten extra goed te laten groeien. Maar door de brand kan Shell niet de gewenste hoeveelheid leveren. En dat komt zeer ongelegen voor honderden tuinders in het Westland.

De CO2 die OCAP normaal gesproken aanbiedt, komt voor ongeveer tweederde van Shell. Nu levert alleen bio-ethanolfabriek Alco (voorheen Abengoa) nog CO2. Een woordvoerder van OCAP verwacht dat het leveringsprobleem van Shell nog wel een paar weken aanhoudt.



De leveringsproblemen zijn een tegenvaller voor de ongeveer 500 telers in het Westland en omstreken die van het netwerk gebruik maken. Juist in de zomer is er namelijk veel CO2 nodig om de planten goed te laten groeien. Tuinders zullen dus weer veel gebruik gaan maken van hun WKK's (warmte kracht koppeling) om CO2 te produceren. Maar dat is lang niet zo milieuvriendelijk als de CO2 van het OCAP-netwerk.



Niet de eerste keer



Het is niet de eerste keer dat OCAP te weinig CO2 kan leveren aan de tuinders. In mei vorig jaar ging Abengoa (het huidige Alco) over de kop. Tegelijkertijd had Shell onderhoudswerkzaamheden waardoor er heel beperkt CO2 beschikbaar was. OCAP beloofde toen beterschap en liet weten het netwerk te willen uitbreiden met nieuwe leveranciers.



Sinds 2016 krijgt OCAP ook CO2 vanuit de ARN-afvalenergiecentrale uit Nijmegen. Dit is echter vooral bestemd voor tuinbouwbedrijven in de buurt van de centrale. In noodgevallen kan een deel ook worden ingezet als back-up voor het westen van het land, al zal dit lang niet genoeg zijn.