Bedenk een naam voor de aangespoelde albinozeehond

NOORDWIJK - De vrouwelijke zeehondenpup die gewond aanspoelde op het strand bij Noordwijk zoekt een naam. De zeehond heeft een bijzondere vorm van albinisme en heeft daarom veel zorg nodig. Zeehondencentrum Pieterburen is een inzamelingsactie gestart, iedere donateur mag een naam insturen voor het beestje.

De albino zeehond met bijzondere rode ogen kan slecht tegen licht, heeft een gevoelige huid en is ook nog gewond. Om te zorgen dat de zeehond weer helemaal de oude wordt is intensieve zorg nodig.Pieterburen vraagt daarom om donaties in de vorm van vismaaltijden of een symbolische adoptie. Iedere donateur kan tot 6 augustus een naam voor de zeehond bedenken. Wie de winnende naam bedenkt, mag mee als ze weer wordt vrijgelaten.