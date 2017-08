Transfer Wilfried Kanon gaat mogelijk niet door vanwege medisch verleden

DEN HAAG - De transfer van ADO Den Haag-verdediger Wilfried Kanon naar Konyaspor staat op losse schroeven. Volgens de Turkse website Anadoluda Bugün Spor heeft het medische verleden van de voetballer stof doen opwaaien bij de club.

Kanon werd in maart 2015 geopereerd aan zijn knie, nadat hij beschadiging aan zijn meniscus had opgelopen. Vanwege die kwetsuur ging destijds een transfer naar OSC Lille niet door. In september 2015 ging Kanon onder het mes om hem van zijn hartritmestoornissen af te helpen. Sindsdien draagt hij een geïmplanteerde defibrillator bij zijn hart.Volgens de laatste berichten is Kanon dinsdag in Turkije weer in het vliegtuig gestapt terug naar Nederland. Naar verwachting sluit hij woensdag weer aan bij de selectie van ADO Den Haag.Kanon was niet bereikbaar voor een reactie. ADO volgt de ontwikkelingen met de nodige interesse. De Haagse club wil de verdediger graag langer aan boord houden.