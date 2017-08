Gezocht: x/m/v bij PvdA Den Haag

DEN HAAG - Een opvallende vacature van de lokale Haagse afdeling van de PvdA. De partij zoekt een nieuwe beleidsmedewerker en roept niet alleen vrouwen (v) en mannen (m) op om te solliciteren maar ook mensen die genderneutraal zijn (x). 'We hebben ons aangepast aan de situatie,' reageert PvdA-raadslid Jeltje van Nieuwenhoven.

Steeds meer bedrijven en overheden passen hun taalgebruik aan om mensen die zich man noch vrouw voelen en zichzelf 'genderneutraal' noemen tegemoet te komen. De gemeente Amsterdam spreekt inwoners niet meer aan met: 'Beste dames en heren' maar zegt voortaan 'Beste Amsterdammers'. Ook de NS verandert de omroepberichten naar 'Beste reizigers'.De PvdA in Den Haag borduurt hierop voort en voegt bij de vacature voor beleidsmedewerker & communicatie de x toe aan de bekende m/v-vermelding . 'Je denkt in eerste instantie: is deze toevoeging wel nodig, moeten we het wel omschrijven?' zegt PvdA-raadslid Jeltje van Nieuwenhoven. 'Want het ligt voor de hand dat we ook genderneutrale mensen bedoelen. Maar taal is vaak het begin van de verandering.'De gemeente Den Haag kwam eerder ook al genderneutrale mensen tegemoet . Vorig jaar besliste de gemeente dat de verplichte registratie als vrouw of man op formulieren van de gemeente Den Haag zal worden verwijderd.Alleen als die registratie wettelijk noodzakelijk is wordt deze gehandhaafd. De PvdA had hierop aangedrongen. En de Haagse vestiging van de Universiteit Leiden aan de Wijnhaven heeft inmiddels een genderneutraal toilet.