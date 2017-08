Het Varend Corso: dit moet je weten

Foto: John van der Tol

Het Varend Corso duurt drie dagen en doet drie gebieden in Westland aan.wordt de Rijnmonddag genoemd. De stoet begint om 13.00 uur bij Trade Parc Westland in Honselersdijk, en gaat via Schipluiden, en Vlaardingen richting het eindpunt: Maasland. De planning is dat ze daar rond 19.00 uur aankomen.Op de tweede dag vaart het Corso door het hartje van Westland.wordt niet voor niets aangeduid als de Westlanddag. De stoet begint, net als vrijdag, in Honselersdijk vanaf het Trade Parc Westland om 11.30 uur. Via Naaldwijk, 's Gravenzande, Poeldijk en Kwintsheul eindigt het Corso vervolgens op het beginpunt in Honselersdijk. De verwachte aankomsttijd is 19.00 uur.staat in het teken van de Delflanddag. Je kan de versierde vaartuigen dan onder meer bewonderen in De Lier, Schipluiden, Den Hoorn, Delft, Rijswijk en Wateringen. Het corso start (11.00 uur) en finisht (18.30 uur) ook deze laatste dag bij het Trade Parc Westland in Honselersdijk.Kijk voor het volledige vaarprogramma van het Corso op de website Jan Verheij van de organisatie kijkt vooral uit naar de strijd tussen verschillende dorpskernen om de publieksprijs. 'Er zijn dit jaar in totaal 41 boten die meedoen, maar vooral de vaartuigen uit de verschillende dorpen zijn spectaculair. Die zijn meestal al weken bezig, en bouwen de gaafste boten. Het is echt een dorpsstrijd binnen het Westland', vertelt hij geamuseerd. Stemmen voor de publieksprijs kan vanaf vrijdag 13.00 uur via de website.Niet alleen op het water zijn er veel dingen te beleven, ook aan de wal is het volgens Verheij 'één groot feest'. 'Steeds meer families, bedrijven en vrienden grijpen dit weekend aan om gezellig met elkaar te drinken, en een feestje te bouwen. Overal krijg ik bijvoorbeeld uitnodigingen binnen voor spontane barbecueën', lacht hij.Speciale gast dit jaar is zanger Dennie Christian. Hij schreef een speciaal nummer voor deze editie van het Varend Corso: 'bloemen geven kleur aan je leven'. De Duitse Schlagerzanger geeft verschillende optredens, en vaart alle dagen met het Corso mee.'Ik ben weleens op een cruise geweest. En ook een keer op een speedboot. Maar hoe het waggelen bevalt, dat weet ik nog niet', zei de zanger eerder al op Radio West.Ga je niet naar het Corso? Niet getreurd! Voor de thuisblijvers is het Varend Corso te volgen op Omroep West. Mediapartner WOS Media maakt een speciale uitzending, die te zien is op