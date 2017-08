Gemeente Den Haag gaat in gesprek met woonwagenbewoners

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat praten met de bewoners van het woonwagenkamp aan de Viaductweg. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten. Volgens hem komen daarbij de overlast waar de bewoners over klagen en de weg die ze daarom hebben geblokeerd, aan de orde.

De bewoners sloten de openbare weg voor het kamp maandagavond af, omdat zij de overlast op het kamp zat zijn . Zij zeggen te worden uitgescholden, bedreigd en lastiggevallen door Oost-Europeanen. Volgens de bewoners gooien ze ramen in, slapen in schuren en stelen spullen. Ook zouden er auto's met hoge snelheid door het kamp rijden.De woonwagenbewoners willen dat de gemeente iets doet tegen de overlast. Zij willen dat de doorgaande weg wordt afgesloten met een slagboom of een hek. 'Wij snappen ook wel dat hier geen muur gebouwd kan worden, maar er moet echt wat gebeuren. Zo kan het niet langer', zegt een bewoonster.De gemeentewoordvoerder zegt geen zicht te hebben op het aantal incidenten op het woonwagenkamp. De politie verwijst door naar de gemeente en kan dus ook niets zeggen over de hoeveelheid aangiftes. Volgens de woordvoerder vindt het gesprek tussen de gemeente en de bewoners donderdag plaats.