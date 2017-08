Steekpartij Paul Krugerlaan in Den Haag: één verdachte aangehouden

DEN HAAG - Op de Paul Krugerlaan in Den Haag is dinsdagmiddag iemand neergestoken. De politie heeft één verdachte aangehouden op de Engelenburgstraat.

Wat de oorzaak is van het steekincident is niet duidelijk. De politie is nog bezig met een onderzoek.Tram 12 stopte tijdelijk niet bij de halte Paul Krugerplein omdat de hulpdiensten er langs moesten. Inmiddels is de dienstregeling weer hervat.