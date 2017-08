'Er zat bloed op zijn borst': Man gewond bij bedrijfsongeluk in restaurant

DEN HAAG - Een 53-jarige Rijswijker is dinsdag zwaargewond geraakt bij een ongeluk in restaurant Star Bite aan de Betje Wolffstraat in Den Haag. 'Het is mogelijk gebeurd met schoonmaken van materialen', zegt een politiewoordvoerder.

De gewonde man liep met zijn hand op de borst naar de naastgelegen slagerij Dar Rif. 'Hij zag er heel bleek uit. Onder zijn hand zat bloed op zijn borst', zegt een medewerker van de slagerij. Omdat hij de enige aanwezige was in zijn restaurant, liep de Rijswijker naar zijn buren toe. 'Ik zei: "Ga maar even zitten" en heb de ambulance gebeld', zegt de medewerker.Hij weet niet precies wat er is gebeurd. 'Ik wilde hem niet te veel laten praten. Ik weet niet hoe hij het gedaan heeft. Misschien is hij gespiesd toen hij het vlees van de spies afhaalde.' De politie kan dat niet bevestigen. Het restaurant was niet bereikbaar.Een traumahelikopter werd opgeroepen en uiteindelijk is de man in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat.