Geen gevaarlijke giftige eieren bij pluimveehouders in de regio

REGIO - Er is vooralsnog geen pluimveehouder in de regio met gevaarlijk giftige eieren. Dat meldt voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Hennie de Haan. De Voedsel en Warenautoriteit sloeg maandag alarm over eieren die vergiftigd zijn met het anti-luizenmiddel fipronil.

Daarbij maakt de NVWA onderscheid tussen eieren die een direct gevaar zijn voor de gezondheid en eieren die gevaarlijk zijn als ze veel gegeten worden en waarvan het eten door kinderen wordt afgeraden . De eieren zijn vergiftigd doordat kippen zijn behandeld tegen luizen met een middel waarin fipronil bleek te zitten.Een van de pluimveebedrijven die het middel gebruikt heeft is Maatschap Snoekvliet uit Stolwijk. De eieren van dit bedrijf behoren niet tot de categorieën waarvoor de NVWA heeft gewaarschuwd. Wel bevatten de eieren een zeer lichte concentratie van de giftige stof. Het bedrijf moet de eieren terughalen en vernietigen. De 20.000 kippen moeten worden geruimd of op rantsoen. De giftige stof zit in het buikvet van kippen, een dieet kan een oplossing zijn.'We zitten in zak en as', laat de eigenaar van het getroffen pluimveebedrijf weten. 'Het trieste is dat we dachten dat we een biologisch middel hadden besteld, gemaakt van eucalyptus en menthol. Nu blijkt dat het bedrijf waar we dit kochten er illegaal een giftige stof aan heeft toegevoegd, een stof die normaal in de vlooienband van een hond zit. We weten even niet wat we nu moeten'.Voor sommigen kwam het niet helemaal als een verrassing: 'Al 30 jaar vechten we tegen luizen bij kippen en er lijkt niet echt een goed middel te zijn. Toen bleek dat er een aantal bedrijven waren die geen luizen meer hadden, dacht ik al dat het te mooi was om waar te zijn', laat kippenboer Piet Wiltenburg aan Omroep West weten.