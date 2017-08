Huishoudster Rie (94) van studentenhuis Minerva overleden

Foto: Universiteit Leiden

Rie begon in 1947 met schoonmaken bij de studenten en deed dat zeker zestig jaar lang. Ze kwam er iedere dag, begon met een kopje koffie en maakte dan de gemeenschappelijke ruimtes schoon. De kamers van de jongens liet ze voor wat het was. 'Als ik die zou doen, zou me dat een dag per kamer kosten', zei ze destijds tegen de universiteit.'We noemden haar ook geen huishoudster, maar hospita', vertelt Kars Hillinius, op dit moment huisoudste van het studentenhuis aan het Rapenburg. 'Tot januari van dit jaar kwam ze gewoon nog bij ons, wel wat minder dan eerder, maar ze was scherp en geestig als altijd. Ze lulde je zo onder tafel.' Hij roemt Rie om haar luisterkunsten en ze 'gaf ons altijd advies als we weer eens iets doms wilden doen'. Ook haalde ze graag grappen uit met de studenten. 'Dan deed ze zout in je koffie om maar eens iets te noemen'.In al die jaren zag ze aardig wat studenten voorbij komen in 't Heerenhoeckje. Zanger Jaap Fischer woonde er, Willem-Alexander woonde een stukje verderop en kwam graag over de vloer. 'Belde ie op en zei ie: Met Van Buren. Maar ik zat er gelijk bovenop: hou op vent, ik weet heus wie je bent.'In 2007 kreeg Rie de Universiteitspenning voor haar belangrijke rol tijdens de studietijd van bewoners en oud-bewoners van Rapenburg 110.Rie is 94 jaar oud geworden.