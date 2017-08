Den Haag en Lissabon strijden om titel Europese Sporthoofdstad 2021

DEN HAAG - Den Haag is finalist in de race voor de titel Europese Sporthoofdstad 2021. De enige overgebleven concurrent van Den Haag is Lissabon. Dat heeft organisator ACES Europe dinsdag bekendgemaakt. ACES is de Europese 'Vereniging van Sport en Gemeenten'.

De titel Europese Sporthoofdstad (Capital of Sports) wordt sinds 2001 toegekend aan steden met meer dan 500.000 inwoners die sport goed op de kaart weten te zetten.Een jury van drie Europese universiteiten heeft de bidbooks van kandidaat-steden Den Haag, Lissabon en Riga beoordeeld. Riga is in deze eerste ronde afgevallen en Den Haag en Lissabon blijven over.Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) van Den Haag is trots dat zijn stad nog kans maakt op de titel: 'Ons bidbook Sport maakt Den Haag sterker' beschrijft wat we in de afgelopen periode hebben gedaan en wat we in de toekomst gaan doen om de ambitie van 100% sportdeelname in 2030 te realiseren,' zegt hij. 'Met de boodschap dat de Haagse sport van en voor iedereen is, ongeacht achtergrond, leeftijd, inkomen en ongeacht of het top- of breedtesport betreft, hebben we indruk op de jury kunnen maken.'Begin november brengt de jury van Europese sportexperts een bezoek aan beide finalisten. Deze jury bepaalt uiteindelijk welke stad de titel Sporthoofdstad van Europa in 2021 krijgt. Dit wordt begin december bekend.