Romeinse tijden herleven in Archeon

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het Romeins Festival, een van de jaarlijkse hoogtepunten van het Archeon in Alphen aan den Rijn, is weer van start gegaan. Sinds zondag zijn er allerlei activiteiten en demonstraties die de bezoekers meenemen naar de Romeinse tijd.

Acteurs uit binnen- en buitenland zijn te bewonderen in het park. Zo hebben de Brits-Nederlandse groep Legio Secvnda Avgvsta, The Antonine Guard uit Schotland en Legio Secvnda Consvlaris (Italië) hun kamp neergezet.Aanstaande zaterdag is de traditionele Roman Night. In de arena van Archeon vindt dan een gladiatorengevecht plaats. Deze 18de editie van het Romeins Festival duurt nog tot en met 12 augustus.