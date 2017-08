Duurste huis van het jaar verkocht in Noordwijk

The Beachhouse (Foto: Funda Christie's Makelaars)

NOORDWIJK - In Noordwijk is het duurste huis van het jaar verkocht. Jitse Groen, eigenaar van Takeaway, heeft het peperdure pand voor 10,25 miljoen euro gekocht. Het voormalige strandhotel stond vijf maanden te koop.

Makelaarsbedrijf Hulstkamp Christie's Makelaars wist het pand binnen vijf maanden te verkopen. ‘Dat is echt supersnel voor zo'n duur huis en voor ons dus een feestje’, laat het bedrijf weten. ‘Een pand dat voor zo veel geld verkocht wordt maak je niet dagelijks mee.’The Beachhouse wordt op Funda door makelaar Leslie de Ruiter omschreven als een villa met een weergaloos uitzicht op zee. ‘Met een pand als dit is het als met de beste wijnen: zij moeten rijpen om op smaak te komen'. Het stulpje stond te koop voor 11 miljoen en is dus net iets onder de vraagprijs verkocht.