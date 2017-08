Pieterburen: albino zeehond komt er weer bovenop

NOORDWIJK - Het albino zeehondje dat maandag gewond aanspoelde op het strand bij Noordwijk maakt het naar omstandigheden goed. Dat laat Zeehondencentrum Pieterburen weten.

Volgens strandingcoördinator Arnout de Vries heeft de zeehondenpup een onsteking in het gehemelte. 'Dat kan vanwege de verbinding met de neus en hersenen best zorgelijk zijn. Maar we hebben goede hoop dat het zeehondje er weer bovenop komt.'Het zeehondencentrum is ondertussen een inzamelingsactie gestart voor de zorg van het beestje. Iedere donateur kan tot 6 augustus een naam voor de zeehond bedenken. De bedenker van de winnende naam mag mee als ze wordt vrijgelaten.