Iets voor in de tuin? In Krimpen aan de Lek staat een vliegtuig te koop

KRIMPEN AAN DE LEK - Deze zomer nieuwe tuinstoelen, een extra parasol of toch liever een vliegtuig in je tuin? Teun van Dam uit Krimpen aan de Lek heeft zijn Jetstream Turboprop van 12 meter te koop staan. Nu is zo'n koop niet voor iedereen weggelegd, al is het alleen al omdat de meeste tuinen niet groot genoeg zijn. Toch ziet Van Dam potentiële kopers genoeg. 'Gewoon als speelplaats in de tuin voor de kinderen.'

Verscholen tussen de kranen en heftrucks op het terrein van Van Dam staat het vliegtuig, zonder vleugels en staart, die staat een paar meter verderop. Vliegen zal deze machine uit 1976 niet meer doen, maar functioneel kan hij zeker zijn. Voor reclameleuzen is het een goede blikvanger, op festivals kan hij staan als attractie, of hij kan worden gebruikt als simulator.Aan geïnteresseerden voor het vliegtuig van Van Dam dus geen tekort, maar de mensen hebben tot nu toe een verkeerd beeld voor ogen over de prijs die ze moeten neerleggen. 'De meeste denken dat ze hem voor een oud-ijzer prijs' kunnen kopen,' vertelt Van Dam. 'Maar dat gaat nog even niet op.' Het prijskaartje dat er wél aan hangt: 14.750 euro.Je kan een vliegtuig ook gewoon zien als collectorsitem, zoals bijvoorbeeld Jan Knijnenburg uit 's Gravenzande. Hij kocht 20 jaar geleden een straaljager. 'Ik had al een oude brandweerwagen, een oude schuit, een oude bakfiets…toen zei een kennis: dat is het enige wat nog ontbreekt! Toen dacht ik; ja een straaljager in de tuin, dat zou wat zijn!'Via via stuitte hij op een straaljager in Oost-Duitsland. Knijnenburg: 'Ik ben nogal impulsief soms, dus die heb ik toen gelijk gekocht. Ik vond het gewoon bijzonder.' Overigens komt het niet vaak meer voor dat Knijnenburg er even in gaat zitten. 'Ik ben er nu aan gewend. De waarde voor mij is dat andere mensen er een plezier aan beleven. Zo heeft een bruidspaar er bijvoorbeeld een tijdje terug hun trouwfoto's in laten maken.'Van alles is er dus mogelijk met het vliegtuig van Van Dam. Maar zolang hij hem niet verkoopt weet zijn jongste dochter er wel raad mee. 'Het liefst zou ze hier in gaan wonen, maar dat zie ik niet zo zitten. Als ze wil mag ze hier af en toe met een vriend of vriendin wat gaan drinken.'