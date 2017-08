Griezelen in Gouda; rode rattenslang gevonden in Wachtelstraat

GOUDA - Voor de bewoners van de Wachtelstraat in Gouda was het griezelen vandaag. Daar werd namelijk een rode rattenslang aangetroffen. De politie heeft het glibberige beestje door de dierenambulance naar reptielenzoo SERPO laten brengen.

De rode rattenslang is een Noord-Amerikaanse slang die veel als huisdier wordt gehouden. Volgens Walter Getreuer van SERPO, is de slang niet heel erg gevaarlijk. Opmerkelijk is volgens hem dat de slang in de top 3 staat van vaakst ontsnappende slangen.In juni werd er in Wassenaar ook al een wurgslang gevonden. Het ging hier om een Amerikaanse stierslang, die net als de rattenslang niet heel gevaarlijk is.