Amerikaanse rivierkreeft leidt tot problemen, hoogheemraadschap doet onderzoek

Amerikaanse rivierkreeft (Foto: Facebook hoogheemraadschap van Delfland)

DELFT - De rode Amerikaanse rivierkreeft komt steeds vaker voor in Nederland. Ook in Zuid-Holland is de rivierkreeft te vinden. Helaas, want het diertje is bedreigend voor andere soorten en kan oevers aantasten. Het hoogheemraadschap van Delfland wil daarom in kaart brengen waar de rode Amerikaanse rivierkreeft precies leeft. 'Ze allemaal verwijderen is onbegonnen werk.'





Als duidelijk is waar de Amerikaanse rivierkreeft hier leeft en hoe die zich gedraagt, bekijkt het hoogheemraadschap hoe schade aan oevers en dijken voorkomen kan worden.





'We moeten hier iets mee'



'De rode Amerikaanse rivierkreeft is hier al enige tijd aanwezig en heeft zich behoorlijk weten te verspreiden', legt ecoloog Mark van Heukelum van het hoogheemraadschap uit. 'Daar moeten we iets mee.'



Uit een beperkt onderzoek is gebleken dat deze dieren schadelijk kúnnen zijn, maar er is volgens Van Heukelum weinig echt bewijs dat ze daadwerkelijk schade berokkenen.



'Geen nieuw probleem creëren'



'De Amerikaanse rivierkreeften allemaal verwijderen is onbegonnen werk', benadrukt de ecoloog. 'Daarom willen we kijken hoe we hiermee moeten omgaan. Je moet namelijk geen nieuw probleem creëren. Als je op deze grote kreeften gaat vissen, krijgen de kleintjes meer ruimte om te groeien. Dat wil je ook niet.'



LEES OOK: Dump geen schildpadden: Hoogheemraadschap van Delfland plaatst oproep op Facebook



Het waterschap roept iedereen die deze rode of een andere kreeftsoort ziet op dit te melden. Dit kan via de website van het hoogheemraadschap van Delfland. De eerste oproep van het hoogheemraadschap via social media blijkt aan te slaan. 'We hebben nu al honderden reacties binnen.'Als duidelijk is waar de Amerikaanse rivierkreeft hier leeft en hoe die zich gedraagt, bekijkt het hoogheemraadschap hoe schade aan oevers en dijken voorkomen kan worden.'De rode Amerikaanse rivierkreeft is hier al enige tijd aanwezig en heeft zich behoorlijk weten te verspreiden', legt ecoloog Mark van Heukelum van het hoogheemraadschap uit. 'Daar moeten we iets mee.'Uit een beperkt onderzoek is gebleken dat deze dieren schadelijk kúnnen zijn, maar er is volgens Van Heukelum weinig echt bewijs dat ze daadwerkelijk schade berokkenen.'De Amerikaanse rivierkreeften allemaal verwijderen is onbegonnen werk', benadrukt de ecoloog. 'Daarom willen we kijken hoe we hiermee moeten omgaan. Je moet namelijk geen nieuw probleem creëren. Als je op deze grote kreeften gaat vissen, krijgen de kleintjes meer ruimte om te groeien. Dat wil je ook niet.'