Amerikaanse rivierkreeft zorgt voor problemen, hoogheemraadschap doet onderzoek

Amerikaanse rivierkreeft (Foto: Facebook hoogheemraadschap van Delfland)

DELFT - De rode Amerikaanse zeekreeft komt steeds vaker voor in Nederland. Ook in Zuid-Holland is de rivierkreeft te vinden. Helaas, want het diertje is bedreigend voor andere soorten en kan oevers aantasten. Het hoogheemraadschap van Delfland wil daarom in kaart brengen waar de rode Amerikaanse rivierkreeft precies leeft.





Als duidelijk is waar de Amerikaanse rivierkreeft hier leeft en hoe die zich gedraagt, bekijkt het hoogheemraadschap hoe schade aan oevers en dijken voorkomen kan worden.



Het waterschap roept iedereen die deze rode of een andere kreeftsoort ziet op dit te melden. Dit kan via de website van het hoogheemraadschap van Delfland.