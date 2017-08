Inwoners Pijnacker-Nootdorp willen dat hun politiebureau blijft

PIJNACKER-NOOTDORP - Groot verzet in Pijnacker tegen de sluiting van het politiebureau in het dorp. De politie wil het bureau sluiten omdat er flink bezuinigd moet worden. Inmiddels hebben ruim 1100 mensen een petitie getekend tegen de sluiting van het politiebureau.

‘Ik zou het heel erg jammer vinden als het sluit’, zegt een vrouw die net boodschappen heeft gedaan bij de supermarkt tegenover het politiebureau. ‘Pijnacker-Nootdorp wordt steeds groter en ik maak me zorgen over de aanrijtijden.’ Het idee is dat de politie gaat werken vanuit Zoetermeer als het bureau sluit, maar dan is er dus meer tijd nodig om in het dorp te komen als er iets aan de hand is. Volgens de inwoners gebeurt er genoeg in de gemeente. ‘Toevallig vandaag een inbraak overdag. Dus het geeft wel een veilig gevoel als er een politiebureau om de hoek is.’Ook burgemeester Francisca Ravestein van Pijnacker-Nootdorp is tegen de sluiting van het bureau. Ze denkt dat het slecht is voor de veiligheid in haar gemeente. Het bureau van Pijnacker is het niet het enige bureau dat moet sluiten. De afgelopen jaren zijn er al bijna 150 gesloten. Ook al leiden de plannen tot de sluiting van een aantal politiebureaus, de politie verzekert dat dit 'geen invloed heeft op de aanwezigheid van de politie in de wijken'.