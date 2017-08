West Wekker: Inwoners Pijnacker-Nootdorp boos en duurste huis verkocht in Noordwijk

DEN HAAG - Goedemorgen! Ook op deze mooie dinsdagmorgen zetten wij het laatste nieuws weer voor je op een rijtje. Zo verzetten inwoners van Pijnacker-Nootdorp zich flink tegen de sluiting van het politiebureau in het dorp. Dit en meer lees je in de West Wekker van vandaag.

In Pijnacker hebben al 1100 mensen een petitie getekend tegen de sluiting van het politiebureau. De politie wil van dit bureau af omdat er flink bezuinigd moet worden. Bewoners zijn bang voor een toename van de criminaliteit. Ook burgemeester Francisca Ravestein is tegen de sluiting van het bureau.Een bijzonder record in Noordwijk. Daar is namelijk het duurste huis van het jaar verkocht. Voor maar liefst 10,25 miljoen euro ging het pand over de toonbank.De belettering van het Kyocera Stadion zal nog voor 1 september worden vervangen. Dat laat Cees van Bueren, directeur van de nieuwe hoofdsponsor Cars Jeans, weten. Met ingang van het nieuwe seizoen zal het stadion zeer toepasselijk het Cars Jeans Stadion heten.In plaats van een klimrek een vliegtuig in je achtertuin als speelplek voor je kinderen? Volgens Teun van Dam een prima plan. Hij heeft zijn Jetstream Turboprop, een vliegtuig van twaalf meter, te koop gezet.Opgelucht ademhalen voor veel kippenboeren. De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders meldt dat er vooralsnog geen pluimveehouders in de regio zijn met gevaarlijke giftige eieren. De Voedsel- en Warenautoriteit sloeg maandag alarm over eieren die vergiftigd zouden zijn met het anti-luizenmiddel fipronil.Vandaag schijnt de zon geregeld, maar in de loop van de dag wordt de bewolking vanuit het westen dikker en in de avond gaat het regenen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 23 graden.In 'Johan gaat Scheiden' duikte presentator Johan Overdevest, in samenwerking met de Gemeente Den Haag, in de wereld van afvalverwerking en recycling.In de aflevering van vandaag duikt Johan in de wereld van de verwerking van plastic. Hij gaat mee met de ophaaldienst, ziet hoe het plastic gesorteerd en verwerkt wordt en hij neemt een kijkje bij een bedrijf dat het oude plasticafval weer recyclet tot nieuwe producten.