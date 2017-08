'Geen politiebureau in Pijnacker-Nootdorp? Dat zou bespottelijk zijn'

PIJNACKER - Burgemeester Francisca Ravestein is verontwaardigd. Ze ziet niets in het idee om het politiebureau in de gemeente Pijnacker-Nootdorp te sluiten. De politie is dit van plan omdat er flink bezuinigd moet worden.

'Ik ben boos over deze plannen', vertelt Ravestein. 'Ik hoop dat we deze beweging nog kunnen keren. Daar gaan we gesprekken over voeren.'Het is de bedoeling dat de politie in de nieuwe situatie gaat werken vanuit Zoetermeer. Daar zou een basisteam komen. In Pijnacker-Nootdorp blijft dan slechts een klein team. 'Die werkplek in Zoetermeer is meer dan twintig minuten verderop', benadrukt Ravestein. 'Voor de veiligheid van de inwoners van onze gemeente is dat niet goed.'Ze wijst op de aanrijdtijden, het belang van de zichtbaarheid van de politie in de wijken en met name het feit dat Pijnacker-Nootdorp een groeigemeente is. 'We hebben nu 53.000 inwoners en dat worden er 65.000', legt Ravestein uit. 'Het zou bespottelijk zijn als we dan geen basisteam hier zouden hebben.'De verkoop van politiebureaus is nodig omdat er bezuinigd moet worden. 'Maar ik lees dat er meer wordt bezuinigd dan nodig is. Waarom zou je dat doen als daarmee de veiligheid in het geding is?', vraagt de burgemeester zich af.Ravestein wijst erop dat in Pijnacker-Nootdorp een relatief nieuw gebouw staat dat in 2005 opgeleverd is.Om de sluiting van het politiebureau tegen te gaan is inmiddels een petitie opgesteld. Die was dinsdag al ruim 1100 keer ondertekend. Ook burgemeester Ravestein gaat de barricaden op. Zij gaat gesprekken voeren met betrokken. 'Ik ga heel hard mijn best doen. Ik heb goede hoop dat we eruit kunnen komen.'