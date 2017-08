Spreekwoorden en gezegden thema van Flower Parade

Een van de fraaie creaties van de Flower Parade 2015. (Foto: Archief Omroep West)

RIJNSBURG - Zo trots als een pauw zijn, zwemmen in het geld, scherp aan de wind zeilen en de bloemetjes buiten zetten. Dit is zomaar een aantal spreekwoorden en gezegden die dit jaar uitgebeeld worden op de praalwagens van de Flower Parade in Rijnsburg. Het thema van de editie van 2017 is namelijk 'spreekwoorden en gezegden'.





Het publiek kan genieten van twaalf praalwagens, twee muziekwagens en ruim dertig andere met bloemen versierde voertuigen. Honderden muzikanten en figuranten maken van de Flower Parade Rijnsburg een rijdend theater.



Wim Daniëls



Een dag voor de Flower Parade vindt vanaf 19.00 uur in Bloemenveiling Royal FloraHolland in Rijnsburg de gratis toegankelijke Flower Parade Show plaats. Hier kunnen geïnteresseerden op hun gemak alle wagens bekijken en fotograferen en opent schrijver en taalkundige Wim Daniëls de Flower Parade officieel. Zondag 13 augustus zijn de praalwagens ook nog de hele dag te bewonderen. Dan staan ze op de Konining Wilhelmina Boulevard in Noordwijk.



