'Proud to be scout', scouts uit De Lier bouwen een vlot voor Canal Parade

DE LIER - Het was woensdagochtend vroeg nog een kaal ponton, maar de komende dagen verandert dit in een scoutingvlot. En daarmee gaat scoutinggroep De Lier zaterdag meevaren tijdens de Canal Parade in Amsterdam.

'Het ponton is twintig meter lang en 4,20 meter breed', vertelt Jan van der Marel van scoutinggroep De Lier. 'Dit gaan we vanaf vandaag optuigen voor de Caral Parade. Nu ziet het er nog uit als een ponton met een hoop balken. Maar die balken gaan we gebruiken voor de buitenkant, zodat het op een groot vlot gaat lijken. Een echt scoutingvlot. Daarom bevestigen we er ook blauwe tonnen aan. Er komen ook roterende elementen op en aan de zijkant komt een spandoek te hangen met de tekst 'Proud to be scout'.'Een paar jaar geleden had scoutinggroep De Lier al een brief geschreven naar Scouting Nederland met de vraag of ze aan de Gay Pride zouden mogen meedoen onder de vlag van de scouting. 'Dat deden we met de gedachte: gezellig, een feestje. Scouting Nederland vond dat we dan ook een boodschap zouden moeten hebben. We moeten er wel wat van vínden. Nou, ons verhaal is: de scouting staat open voor iedereen. Iedereen mag zichzelf zijn bij de scouting, altijd.' Scoutinggroep De Lier is daar een goed voorbeeld van, benadrukt Van der Marel. 'Er zit van alles tussen.'Tijdens de Canal Pride dragen de scouts zogenoemde 'scoutfits'. Dit zijn geen uniformen, maar T-shirts met het scoutinglogo. 'Er doen negentig boten mee aan de Canal Parade. Twee daarvan zijn een beetje extravagant, maar 88 zijn redelijk neutraal hoor', legt Van der Marel uit. 'Op onze boot staan scouts vanaf elf jaar. We laten zien dat we echt een jongeren- en jeugdorganisatie zijn. Dus we zijn keurig gekleed.'Ronald houdt zich woensdagochtend bezig met hetvan de andere scouts. 'We bespreken de doorgang en kijken wat er nog gedaan moet worden. Er is nog heel veel werk. We hebben dinsdag van hout en touw een stellage gemaakt. Dat is een typisch 'scouting-dingetje', met van die speciale knopen. Het is de bedoeling dat deze constructie aan de zijkant van het ponton komt te hangen. Dan lijkt het een vlot.'Brian heeft het ontwerp ingetekend. 'We hebben veel overleg gehad over hoe de boot eruit moet komen te zien en wat erop moet komen', vertelt hij. 'Daar is een 3D-tekening uitgekomen. Die gebruiken we nu als richtlijn bij het opbouwen van de boot.'Alle bouwers gaan zaterdag meevaren tijdens de Canal Parade. 'Het wordt voor mij de eerste keer , het wordt wel spannend', vertelt een meisje. 'Maar ik denk dat het wel gezellig wordt. We hebben een hele choreografie bedacht, haha. We moeten nog even oefenen, maar het komt goed!'