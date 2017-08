Overgang Kanon naar Konyaspor van de baan; verdediger terug bij ADO

Wilfried Kanon viert op eigen wijze zijn eerste competitiegoal (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - De overgang van Wilfried Kanon naar het Turkse Konyaspor is van de baan. De verdediger keert terug naar Nederland en sluit weer aan bij ADO Den Haag.

Geschreven door Sportredactie

Kanon was in Turkije voor de laatste contractonderhandelingen en zou een driejarig contract tekenen bij de Turkse middenmoter. Volgens diverse Turkse media deed de blessurehistorie van Kanon uiteindelijk stof opwaaien. Of dat ook de reden is dat de overgang is afgeketst, is niet bekend.



ADO Den Haag wil Kanon graag langer binden en is in afwachting van goedkeuring voor de door hen bedachte constructie om de Ivoriaan te contracteren. Tot op heden is daar nog geen duidelijkheid over gegeven door onder meer het UWV.