Sportzaak Sport 2000 Pijnacker moet wijken: 'Het is behoorlijk zuur'

PIJNACKER - De Sport 2000 verdwijnt uit Pijnacker. Dat heeft de rechter besloten. De winkel verhuisde in 2015 naar het Ackershof 78, een tijdelijke locatie, tot de winkel de overstap zou maken naar een permanent pand aan het Emmapark. Maar dat pand kwam er nooit.

Sport 2000 zou verhuizen naar een nieuw, klein winkelcentrum aan het Emmapark, daar waar het oude gebouw van de Rabobank staat. Maar dat plan werd door financiële problemen op de lange baan geschoven. Omdat er een supermarkt moet komen op de huidige tijdelijke locatie van de Sport 2000, verdwijnt de winkel in september uit het dorp.'We hebben gekeken naar alle mogelijkheden om in Pijnacker te blijven, maar tevergeefs. We verliezen daar een vaste klantenkring en de winkel loopt nu goed, het is behoorlijk zuur allemaal', zegt eigenaar van de winkel, Victor Wijtman.Wijtman vindt de vervanging door een supermarkt vooral jammer voor het winkelaanbod in zijn dorp. 'De C&A is nu al een paar maanden weg, wij gaan binnenkort, het Jeans Centre moet waarschijnlijk weg, de HEMA moet verhuizen en de toekomst van de Blincq, een kleine juwelier, is ook niet zeker'.'Dat daarvoor in de plaats een zesde supermarkt moet komen gaat ten koste van de diversiteit van het winkelaanbod', laat Wijtman weten. Op 26 augustus houdt Sport 2000 de laatste verkoopdag. Op 1 september moet de winkel het pand uit. 'Het is sneu maar het ziet er niet naar uit dat we daarna nog terugkomen in Pijnacker', meldt Wijtman. Voor wie daarna nog naar de Sport 2000 wil, de dichtstbijzijnde panden van de winkelketen zitten in Delft en Berkel en Rodenrijs.Eerder deze week werd ook al duidelijk dat door een reorganisatie bij de politie het politiebureau in Pijnacker moet sluiten, tot ongenoegen van bewoners én de burgemeester