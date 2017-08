Een nieuwe keuken kopen bij de McDonalds, heling of niet?

DEN HAAG - Sjaak is een grote man. Met gekruiste armen rustend op zijn buik wacht hij tot de zitting begint. Zijn strakke shirt is even zwart als zijn korte haren. Het is niet de eerste keer dat hij voor de rechter staat. Sterker nog, Sjaak zit op dit moment nog vast voor iets anders. En dan lopen er ook nog vijf andere zaken tegen hem. Nu staat hij terecht voor diefstal en heling.

Eind april zit Sjaak bij de McDonalds in Woerden met een paar mannen wat te eten. Het groepje raakt aan de praat met een andere groep. Al snel blijkt dat die jongens 'in de handel zitten'. En wat een toeval: ze hebben een goede aanbieding.Keukenapparatuur: vier inbouwapparaten, netjes ingepakt, voor 1000 euro. Nou heeft Sjaak niet direct iets aan de apparatuur, maar zijn zwager wel, weet hij. Die is zijn woonwagen aan het verbouwen en kan het vast gebruiken. Sjaak besluit de spullen te kopen.Maar al snel blijkt dat de inbouwapparaten niet in de keuken van de zwager passen. Om toch nog iets van de 1000 euro terug te verdienen, brengt Sjaak de spullen naar een tweedehandswinkel in Den Haag. Door mensen daar worden de spullen weer op Marktplaats gezet.En zo loopt Sjaak tegen de lamp. De eigenaar - Mandemakers Keukens - komt de spullen tegen op Marktplaats en doet aangifte. Al snel leidt het spoor naar Sjaak, want die heeft zich bij het aanbieden van de spullen op de website keurig moeten legitimeren.Er kan geen sprake zijn van heling en al helemaal niet van diefstal, vindt hij. Sjaak is zich dan ook van geen kwaad bewust: 'Als ze gestolen waren geweest, dan had ik ze niet met mijn legimatie verkocht', zegt hij met zijn Brabantse accent.Het Openbaar Ministerie ziet dat toch anders. 'Alarmbellen hadden moeten gaan rinkelen', vindt de officier van justitie. Volgens de officier had Sjaak moeten bedenken dat zo'n aanbod op een parkeerterrein van de McDonalds 'geen zuivere koffie' kon zijn.De advocaat van Sjaak ziet dat toch anders. Volgens haar is er niks mis met het aanbod van de mannen. De spullen zaten niet de originele verpakking en duizend euro is best een goede prijs, vindt ze. En bij de McDonalds verkopen mensen wel vaker dingen. 'Er worden ook pannensets aangeboden', zegt Sjaaks advocaat. Daarbij is het IQ van Sjaak niet zo hoog en kon hij volgens zijn advocaat moeilijk inschatten dat er iets mis zou zijn met dit aanbod.De rechter velt het laatste oordeel. Sjaak luistert onbewogen. De tatoeage op zijn arm met de tekst 'Rustaghhh', lijkt zijn gemoedstoestand goed weer te geven. 'U had beter moeten weten', zegt de rechter. Hij vindt de eis van twee maanden gevangenis te hoog, het wordt een maand.Het laatste woord is voor Sjaak. Die snapt nog steeds niet dat hij hiervoor terecht staat: 'Ik heb er niks aan gehad, ik heb er niks aan verdiend. Raar dat ik zit voor heling'. Iedereen krijgt een hand van hem. Hij loopt rustig mee met de parketwachten. Sjaak gaat terug naar de cel. Daar wacht hij zijn andere vijf zaken af.