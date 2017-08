Verbindingsweg A13/A16 mag worden aangelegd: 'Verkeer op A13 en A20 kan straks vlotter doorrijden'

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - De verbindingsweg tussen de snelwegen A13 en A16/A20, ten noorden van Rotterdam, mag aangelegd worden. De Raad van State verwierp woensdag alle bezwaren die een grote groep Rotterdammers en belangenorganisaties had ingediend.

Het besluit van de regering gaat over het doortrekken van rijksweg A16 bij knooppunt Terbregseplein en de verbinding daarvan met de A13, de weg tussen Rotterdam en Den Haag. De nieuwe rijksweg wordt elf kilometer lang. De 'A16 Rotterdam' leidt er volgens Rijkswaterstaat toe dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter kan doorrijden.



De rechtszaak was aangespannen door onder meer de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik, Vereniging Natuurmonumenten en bewonersorganisaties. Volgens hen bestond er geen noodzaak voor het aanleggen van de nieuwe rijksweg en waren er alternatieven.



Geen beroep



Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.