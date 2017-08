Gratis scootmobiel te leen in Haagse Hout en Schilderswijk: 'Vergroot zelfredzaamheid'

Scootmobielen: Archieffoto

DEN HAAG - Slecht ter been? Bij het Haagse wijkcentrum Mariahoeve en wijkcentrum De Burcht in de Schilderswijk kun je gratis een scootmobiel lenen. Sinds de decentralisatie van de zorg is de gemeente Den Haag begonnen met de zogenaamde Scootmobiel Pool om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten.





De scootmobiels kunnen iedere dag van 09.00 uur tot 17.00 uur worden meegenomen. Toch kan niet iedereen zomaar met een scootmobiel wegrijden, er gaat wel een intakegesprek en een rijvaardigheidstest aan vooraf. Mensen die de rijtest halen, kunnen zich inschrijven voor de pool en krijgen dan een pasje waarmee ze een van de voertuigen kunnen lenen. De scootmobiel kan ook op locatie worden gebracht of gehaald.



