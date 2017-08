Opvang Het Knaaghof weer open na uitbraak dodelijk konijnenvirus

RIJSWIJK - Konijnen- en knaagdierenopvang Het Knaaghof in Rijswijk gaat donderdag weer open. De dierenopvang moest halverwege juli de deuren sluiten omdat er een dodelijke konijnenziekte heerste. Het gevaar van het zogenoemde VHD virus is inmiddels geweken.

De uitbraak van het virus was een flinke klap voor de opvang, zeker dertien konijnen overleden in een zeer korte tijd. Onderzoek door een patholoog gaf duidelijkheid, de opvang sloot haar deuren en de dieren moesten in quarantaine. Nu, ruim twee weken later, mag de knaagdierenopvang weer open.Veel spullen zijn na de besmetting onbruikbaar geworden. Konijnenvoer, handoekken, dweilmoppen en stoffers en blikken moesten worden weggegooid. Daarom vraagt de opvang via Facebook om financiële hulp. Maar niet alleen geld kan helpen; 'Wij houden ons ook aanbevolen voor labjassen die wij dragen in de quarantaine en ziekenboeg.'