Nieuwe bestemming voor HTM-vogelhuisjes: 'Ze worden hier zeker bewoond'

PIJNACKER-NOOTDORP - De vogelhuisjes van Peter Heemskerk krijgen een nieuwe bestemming. In het progamma 'Superdebby' van Radio West bood Jacques Cloosterman aan om veertig huisjes te hangen aan de bomen op scoutingkampeerterrein Bieslandse Bos in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De vogelhuisjes - die Heemskerk maakte om geld in te zamelen voor zijn kleinzoon die de ongeneeslijke spierziekte Duchenne heeft - hangen nu nog op het HTM-gebouw in Kijkduin. Afgelopen weekend kreeg Heemskerk te horen dat de tachtig kastjes moesten verdwijnen De HTM wees Heemskerk erop dat er geen toestemming was gevraagd voor het plaatsen van de vogelhuisjes. Als de Haagse vervoermaatschappij dit zou toestaan was volgens een woordvoerder 'het einde zoek'. Chauffeurs begonnen vervolgens een petitie om de vogelhuisjes te behouden. Die is meer dan 300 keer ondertekend.De HTM heeft daarna een tussenoplossing bedacht. De vogelhuisjes mogen tot september blijven hangen op het HTM-gebouw in Kijkduin. Wat er vervolgens mee zou gebeuren, zou nog bekeken worden. Heemskerk is blij dat voor veertig kastjes nu alvast een nieuwe locatie is gevonden. 'Geweldig, ik ben hier dolblij mee', liet hij woensdagmiddag weten.'Wij stellen onze locatie hiervoor graag beschikbaar', legt Jacques Cloosterman van het scoutingkampeerterrein uit. 'Wij hebben de natuur hoog in het vaandel staan. Zeker buiten de weekenden is ons terrein zeer rustig, dus een aantal huisjes zal zeker bewoond gaan worden. Als Peter wil, mag hij samen met zijn kleinzoon de eerste nestkastjes ophangen.'Vanwege alle aandacht voor zijn vogelhuisjes loopt het inmiddels storm met het aantal bestellingen . Heemskerk. Dat maakt hem trots: 'Ik heb inmiddels 73 aanvragen binnen.'