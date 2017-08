Verplichte behandeling voor slopen raam en schutting

DEN HAAG - Het gaat alweer enige tijd wat beter met Nick. Hij komt uit een moeilijke periode, met veel drank- en drugsgebruik. Nu krijgt hij hulp bij een verslavingskliniek. Toch zit Nick voor de rechter. Hij heeft bij zijn ouders een schutting en een raam vernield. Nick is een beer van een vent van midden twintig. Hij draagt een driekwartsbroek van spijkerstof en knalrode hoge sneakers.

Met een zachte stem legt Nick uit aan de rechter hoe het komt dat hij zo door het lint ging. 'Het was een paniekaanval, ik was toen onder invloed van drugs'. Even daarvoor stuurt zijn moeder hem een berichtje dat hij niet meer welkom is in de schuur van zijn ouders., waar Nick woont.Waarom hij niet meer welkom is, wordt niet duidelijk tijdens de zitting. Maar het zit hem zo hoog dat Nick in de auto stapt, naar zijn ouders rijdt en door het lint gaat. Het raam en de schutting zijn het slachtoffer. 'Vervelend voor uw ouders', zegt de rechter. 'Klopt', zegt Nick schuldbewust.Nick zit sinds eind juni in een verslavingskliniek. Als de rechter vraagt hoe het met hem gaat, zegt hij: 'Het gaat perfect, ik werk aan mezelf. Het gaat perfect qua drugsgebruik, ik heb het in de hand'. De officier van justitie is blij te horen dat het goed gaat met Nick.Toch vindt ze dat hij een straf moet krijgen. De officier eist een gevangenisstraf van vijf dagen voorwaardelijk. Ook vindt ze dat de behandeling die Nick nu vrijwillig volgt, verplicht moet worden. De man luistert onbewogen.'Ik ken deze client al uit zijn jeugd, toen gebruikte hij geen drugs', zegt zijn advocaat. Volgens hem heeft het gedrag van Nick vooral te maken met een ongeluk waarbij hij hersenbeschadiging heeft opgelopen. Ook had hij het in de periode van het voorval moeilijk, volgens zijn advocaat: 'Hij zat in die periode wel erg diep.'Dan neemt de rechter het woord. Ook hij is blij dat het beter gaat met Nick. Maar uit zijn dossier blijkt volgens de rechter dat dat 'met vallen en opstaan gaat'. En om te zorgen dat Nick een stok achter de deur heeft om niet te stoppen met zijn behandeling, legt hij hem de vijf dagen voorwaardelijk op. Ook wordt de vrijwillige behandeling nu verplicht.'Dat was het, u kunt gaan', zegt de rechter. Nick kijkt nog even naar zijn advocaat, ze overleggen kort of ze in hoger beroep gaan: Nee. Ook het OM laat het hierbij. De zaak is afgedaan. De boomlange Nick loopt de zaal uit, hij houdt keurig de deur voor iedereen open.