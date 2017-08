Politie zoekt slachtoffer mishandeling: 'Oudere man die rake klappen kreeg'

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

DEN HAAG - De politie in Den Haag is op zoek naar het slachtoffer van een mishandeling op de kruising Dedemsvaartweg met de Meppelweg in Den Haag. Het gaat om een oudere man die dinsdag 'rake klappen' kreeg bij een verkeersruzie, schrijft de politie Zuiderpark op hun Facebookpagina.

Geschreven door Sander Knura





Het slachtoffer stond rond vijf uur 's middags met zijn auto te wachten voor een verkeerslicht, toen de automobilist die achter hem stond boos de deur van zijn auto opentrok. Hij begon op de oudere man in te slaan. Toen een verkeersregelaar wilde ingrijpen richtte de verdachte zich op hem. De verkeersregelaar kreeg daarbij ook paar klappen in zijn gezicht.Na de mishandeling ging de verdachte er vandoor. Hij werd later thuis aangehouden. Het slachtoffer is na de mishandeling weggereden. Hij reed in een bordeaux rode auto. De politie is op zoek naar de man.