Verdachte in zaak overleden vrouw in Maasland opnieuw langer vast

MAASLAND - De 48-jarige man uit Maasland die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 45-jarige Maaslandse vrouw, blijft opnieuw een maand langer vastzitten. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie Den Haag.

De man werd op 11 juni dit jaar opgepakt nadat een vrouw zwaargewond werd aangetroffen in haar woning. Ze overleed diezelfde dag nog in het ziekenhuis.Eerder werd het voorarrest van de man ook met een maand verlengd. Het is nog steeds onduidelijk wat er zich op 11 juni in het huis van de vrouw heeft afgespeeld.