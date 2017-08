Seizoenskaarten ADO bijna 20 procent goedkoper

DEN HAAG - De prijzen van seizoenskaarten en losse wedstrijdkaarten van de Nederlandse eredivisieclubs zijn bekend. En ADO-fans hebben geluk: de voetbalclub is de op één na goedkoopste van de eredivisie.

Seizoenskaarten voor de Haagse club kosten dit jaar 150 euro. Dit is een prijsdaling van bijna 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Toen kostte een seizoenskaart nog 185 euro. Supporters van Heracles Almelo hoeven net wat minder neer te leggen voor een seizoenskaart: 149 euro. De club verkoopt met deze prijs de goedkoopste seizoenskaarten.Voor losse wedstrijdkaarten is de ADO-supporter wel iets duurder uit: de prijs is van 18 naar 19 euro gestegen. Daarmee behoren de Hagenaren tot de middenmoot. Net zoals vorig jaar is PSV de duurste club. Dit jaar betalen PSV-aanhangers 275 euro voor een seizoenskaart en 28,50 euro per wedstrijdkaart.